Неизвестность смерти

Один правитель сказал мудрецу:

— Все знают, что я ничего не боюсь. Но признаюсь, один страх во мне всё же присутствует... страх смерти. Что такое смерть?

— Откуда мне знать? — ответил мудрец.

— Но ведь ты — просветлённый Мастер.

— Возможно. Но ещё не мёртвый.

Источник: pritchi.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ