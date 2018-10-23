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Неизвестность смерти
Притча неизвестного происхождения   
23 Октября 2018 г.
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geizer

Один правитель сказал мудрецу:

— Все знают, что я ничего не боюсь. Но признаюсь, один страх во мне всё же присутствует... страх смерти. Что такое смерть?

— Откуда мне знать? — ответил мудрец.

— Но ведь ты — просветлённый Мастер.

— Возможно. Но ещё не мёртвый.

Источник: pritchi.ru

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