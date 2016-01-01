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Надкушенные яблоки
Притча неизвестного происхождения   
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apple

Одна маленькая девочка держала в руках два яблока. В комнату вошла её мама и с улыбкой спросила свою маленькую принцессу:
— Милая, ты не могла бы дать своей мамочке одно из двух яблок?

Девочка посмотрела на маму, а затем внезапно надкусила одно яблоко, а затем быстро другое. Женщина почувствовала, как улыбка застывает на её лице и очень постаралась не показать своё разочарование. Она расстроилась, что её любимая доченька не пожелала с ней поделиться.
И вдруг девочка протянула одно из укушенных яблок и сказала:
— Мама, возьми вот это, оно более сладкое!

Источник: pritchi.ru

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