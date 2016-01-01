Молодая женщина пришла к своей матери и рассказала ей о своей тяжёлой жизни, о том, как ей приходится нелегко. Она не знала, как ей справляться со всем этим. Она хотела всё бросить и сдаться. Она устала бороться. Казалось, как только решается одна её проблема, тут же появляется другая.

Её мать отвела молодую женщину на кухню, и там наполнила водой три кастрюльки. В первую она положила несколько морковок, во вторую — яйцо, а в третью — немного молотых кофейных зёрен. Она подождала, пока вода в кастрюльках закипит и через несколько минут сняла их с огня. Мать вытащила из кастрюль морковь и яйцо и положила их в разные миски, а кофе вылила в чашку. Повернувшись к своей дочери, которая жаловалась на жизнь, спросила:

— Скажи мне, что ты видишь?

Дочь ответила:

— Несколько морковок, яйцо и кофе.

Мать подвела дочку поближе и попросила её попробовать морковь. Та попробовала и заметила, что морковь сварилась и стала мягкой. Мать попросила разбить яйцо. Дочь так и сделала. После того как его очистили от скорлупы, дочь увидела, что оно было сварено вкрутую. В конце концов, мать попросила попробовать кофе.

Дочь почувствовала насыщенный вкус, и спросила:

— Мама, а в чём смысл?

Её мать объяснила, что все три предмета подверглись одному и тому же испытанию — кипящей водой, но каждый из них реагировал на это по-своему: морковь была твёрдой и крепкой, однако, после того как попала в кипяток, стала мягкой. Внешняя скорлупа яйца защищала его внутреннее жидкое содержимое, но после кипения его внутренности стали твёрдыми. А молотые зёрна кофе, в свою очередь, после того как побывали в кипятке, изменили воду

— А теперь, скажи мне кто ты? — спросила мать у своей дочери. — Когда у тебя появляется какая-то трудность, что ты делаешь? Кто ты: морковь, яйцо или кофейное зёрнышко?

Подумай над этим таким образом: Кто же из них я? Я — морковь, которая кажется крепкой и сильной, но при встрече с болью и несчастьями, я падаю духом и становлюсь мягкой и теряю свою силу?

Я — яйцо с мягким сердцем, но которое при нагревании изменяется? У меня добрая и мягкая душа, но после горя, нервного срыва или при финансовых трудностях или других испытаниях я становлюсь твёрдой и жёсткой? Моя скорлупа выглядит также, но внутри я черства, с суровым характером и жестоким сердцем?

Или же я — кофейное зёрнышко? Когда вода нагревается, зерно отдаёт свой запах и вкус. Если я похожа на зерно, то когда всё очень плохо и у меня большие трудности, я становлюсь другой и меняю ситуацию вокруг себя.

Источник: pritchi.ru

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