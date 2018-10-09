Мир мужчин

Мария Ивановна Арбатова встала утром, села в автомобиль, придуманный и собранный мужчинами из металла, вылитого мужчинами из руды, добытой мужчинами.

Залила бензин из нефти, добытой мужчинами, переработанной мужчинами. Поехала по дороге, построенной мужчинами. Зашла в дом, построенный мужчинами, из бетона, залитого мужчинами, и кирпича, положенного мужчинами, отапливаемый котельной, построенной мужчинами, топливом, добытым мужчинами. Поднялась на лифте, смонтированном мужчинами. Включила свет по электросети, проложенной мужчинами, от электростанции, генерирующей электричество, построенной мужчинами. Залила кипятком, полученным из водопровода, проложенного мужчинами, подогретым на газе, добытом мужчинами, кофе, привезённый самолётом мужчинами, с плантаций, обрабатываемых мужчинами, с булочкой из пшеницы, посаженной мужчинами и собранной мужчинами, привезённой мужчинами, в магазины, построенные мужчинами. Нажала на кнопку компьютера, собранного мужчинами, изобретённого мужчинами. Открыла программы, созданные мужчинами. Зашла в интернет, созданный мужчинами. И написала:

«Я независимая женщина, зачем мне эти алкоголики?»

Источник: pritchi.ru

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