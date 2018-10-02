Лиса-католичка

Шла себе Лиса и нашла в ловушке жареное мясо. Догадалась, что это её хотят поймать, и не тронула мяса. Пошла дальше, а навстречу ей Медведь.

— Куманёк-голубок, кушал ты сегодня?

— Нет, кумушка-голубушка, — отвечает Медведь, — не пришлось.

— Ну, пойдём, я сведу тебя в одно место — славный завтрак будет! Сама бы съела, да середа сегодня, мне нельзя: я католичка.

— Спасибо, кумушка-голубушка, пойдём!

Вот Лиса и привела Медведя к ловушке. Только он дотронулся до мяса — ловушка захлопнулась и подняла его кверху. Лиса тогда схватила мясо и давай есть.

Медведь ей говорит:

— Кумушка-голубушка, сегодня же середа!

— Э, куманёк-голубок, пусть тот середит, кто вверх глядит!

Источник: pritchi.ru

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