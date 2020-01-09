Книги Сивилл

В Древнем Риме группа прорицательниц, известных как Сивиллы, написала девять книг, которые предсказывали будущее Римской империи. Они принесли книги Тиберию.

— Сколько они стоят? — спросил римский император.

— Сто кусков золота, — ответили ему Сивиллы.

Тиберий сердито прогнал их со своих глаз. Сивиллы сожгли три книги и возвратились к нему.

— Они всё ещё стоят сто кусков золота, — сообщили они Тиберию.

Он рассмеялся и отказался: почему он уплатит за шесть книг стоимость девяти? Сивиллы сожгли ещё три книги и возвратились с тремя остальными.

— Цена — всё ещё сто кусков золота, — сказали они.

Тиберий, поглощённый любопытством, решил заплатить. Но он был способен прочитать только часть будущего своей империи.

Источник: pritchi.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ