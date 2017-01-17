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Кем хочешь стать?
Притча неизвестного происхождения   
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happy girl

Одному мальчику взрослые задавали вопрос: «Кем ты хочешь стать?»

Но мальчик никогда не отвечал. Однажды отец решил узнать причину этого, на что сын ему ответил:

— Я не понимаю, почему они у меня это спрашивают. Ведь я и так уже есть.

Источник: pritchi.ru

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