Александр Великий часто заходил инкогнито в индийские деревни, расположенные вокруг его лагеря, для того, чтобы познакомиться с обычаями и нравами чужой страны, в которую его занесла судьба. Однажды он увидел, как один человек умоляет другого взять у него горшок с золотом и как этот другой отказывается даже взглянуть на богатство!

Александр выяснил, что горшок с золотом был найден в земле на поле, купленном у того человека, кто не хотел взять золото. Покупатель же доказывал, что купил лишь землю, продавший землю говорил, что у него нет никаких прав на добро, находящееся в земле, которую он продал. Александр следил некоторое время за этой сценой. Никто из спорщиков не уступал. Тогда для разрешения спора позвали деревенских старейшин, и они нашли удачный выход: сын покупателя женится на дочери продавца, и горшок с золотом будет отдан невесте в приданое. Александр был поражён тем, каких высот может достигать человеческая добродетель. Он устыдился своих дерзких устремлений — завоёвывать чужие земли силой оружия.

Источник: pritchi.ru

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