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Долг земле
Хасидская притча   
16 Января 2020 г.
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ozero

В сопровождении верного ученика Моше-Лейб из Сасова, рабби Шмельке приехал в Вену, где был на аудиенции у императрицы Марии-Терезии.

— Почему вы не смотрите мне прямо в глаза? о — поинтересовалась императрица.

— Я не могу оторвать глаза от земли, ваше величество. Я должен ей больше, чем вам, — попытался объяснить ей гость. — Земля даёт нам человека, и она же забирает его обратно.

Источник: pritchi.ru

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