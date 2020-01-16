Долг земле

В сопровождении верного ученика Моше-Лейб из Сасова, рабби Шмельке приехал в Вену, где был на аудиенции у императрицы Марии-Терезии.

— Почему вы не смотрите мне прямо в глаза? о — поинтересовалась императрица.

— Я не могу оторвать глаза от земли, ваше величество. Я должен ей больше, чем вам, — попытался объяснить ей гость. — Земля даёт нам человека, и она же забирает его обратно.

Источник: pritchi.ru

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