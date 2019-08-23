Бессонные ночи

Однажды женщина и мужчина создали брак, но у них было одно несчастье. Они не могли спать рядом. Кто-то из супругов постоянно мешал другому.

Один день кто-то из них храпел, не давая другому заснуть. Другой день кто-то из супругов забирал всё одеяло, оставляя другого мёрзнуть. Третий день кто-то из них кричал во сне или нечаянно ударял вторую половинку, которая просыпалась на утро с синяками. В конечном итоге эта пара так перессорилась, что они подали на развод и были невероятным образом счастливы, что они уже не будут страдать от бессонных ночей и смогут спокойно высыпаться наедине с собой.

Источник: pritchi.ru

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