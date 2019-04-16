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Жителям ДНР и ЛНР облегчают получение российских паспортов
По инф. polit.ru   
16 Апреля 2019 г.
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По завершении президентских выборов на Украине, второй тур которых запланирован на 21 апреля, российские власти могут установить упрощенный порядок предоставления гражданства РФ украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Жителям ДНР и ЛНР облегчают получение российских паспортов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к администрации президента России источник, который, в свою очередь, рассказал о подготовке проекта соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что этот указ позволит жителям ЛНР и ДНР получать российские паспорта в упрощенном порядке – не сдавая обязательных экзаменов и не соблюдая правило о предварительном проживании на территории РФ в течение свыше пяти лет.

Источник, близкий к руководству ДНР, уточнил, что основным условием получения гражданства РФ по упрощенной процедуре будет наличие паспорта одной из самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта. «Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт ДНР, а у кого нет», — рассказал он.

По официальным данным, в ДНР и ЛНР проживают 3,7 млн человек. Обладатели паспортов обеих республик имеют возможность пользоваться услугами РЖД, российских авиакомпаний и гостиниц.

В России закон, разрешающий президенту вводить меры по присвоению гражданства в упрощенном порядке, вступил в силу в конце марта. Он предусмотрен для стран «со сложной общественно-политической и экономической обстановкой», а также зон военных конфликтов или госпереворотов.

Polit.ru

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