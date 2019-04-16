Жителям ДНР и ЛНР облегчают получение российских паспортов

По завершении президентских выборов на Украине, второй тур которых запланирован на 21 апреля, российские власти могут установить упрощенный порядок предоставления гражданства РФ украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к администрации президента России источник, который, в свою очередь, рассказал о подготовке проекта соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что этот указ позволит жителям ЛНР и ДНР получать российские паспорта в упрощенном порядке – не сдавая обязательных экзаменов и не соблюдая правило о предварительном проживании на территории РФ в течение свыше пяти лет.

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Источник, близкий к руководству ДНР, уточнил, что основным условием получения гражданства РФ по упрощенной процедуре будет наличие паспорта одной из самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта. «Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт ДНР, а у кого нет», — рассказал он.

По официальным данным, в ДНР и ЛНР проживают 3,7 млн человек. Обладатели паспортов обеих республик имеют возможность пользоваться услугами РЖД, российских авиакомпаний и гостиниц.

В России закон, разрешающий президенту вводить меры по присвоению гражданства в упрощенном порядке, вступил в силу в конце марта. Он предусмотрен для стран «со сложной общественно-политической и экономической обстановкой», а также зон военных конфликтов или госпереворотов.

Polit.ru

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