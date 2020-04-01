В США придумали новый анализ крови для обнаружения десятков видов рака

Исследователи разработали новый анализ крови, который может обнаружить более 50 видов рака, чтобы дать надежду людям на раннее выявление этой смертельной болезни.
Тест основан на ДНК, которая выделяется опухолями и обнаруживается в крови. Он фокусируется на химических изменениях этой ДНК, известных как паттерны метилирования. По словам ученых, тест может не только определить, есть ли у кого-то рак, но и пролить свет на тип рака.
Доктор Джеффри Окснард из Бостонского института рака Дана-Фарбер, входящего в состав Гарвардской медицинской школы, сказал, что этот тест в настоящее время проходит клинические испытания.
Тест был разработан с использованием алгоритма машинного обучения — типа искусственного интеллекта. Такие системы используют шаблоны данных и в конечном счете способны их классифицировать.
На первом этапе группа ученых предоставила системе данные о характере метилирования в ДНК из образцов крови, взятых у более чем 2800 пациентов, а затем провела дальнейшее систематизирование с использованием данных от 3052 пациентов, из которых 1531 человек болел раком, а 1521 — нет. Используя эту информацию, система сортировала образцы по группам на основе паттернов метилирования. Затем команда исследователей перепрограммировала систему на распознавание конкретного типа рака.
Результаты показали, что только менее 1% людей без рака были ошибочно определены системой как имеющие заболевание. «Очень важно, чтобы вы не говорили пациентам, не страдающим раком, что у них рак», — сказал Окснард.
Когда дело дошло до выявления людей с раковыми заболеваниями, ученые обнаружили, что при более чем 50 различных типах рака система правильно обнаружила, что заболевание присутствовало в 44% случаев — хотя команда исследователей подчеркивала, что эта цифра может отличаться при использовании теста для скрининга населения в целом, а не тех, кто, как известно, имеют рак.
Результаты были тем точнее, чем дальше продвигалась болезнь. В целом, диагноз по конкретному типу онкологии был правильно поставлен 18% больных раком I стадии, и 93% больным раком IV стадии.
Ученые заключили, что эти результаты впечатляют, поскольку они предоставляют возможность нового способа выявления раковых заболеваний, которые в другом случае трудно обнаружить. Особенно это касается ситуации с раком поджелудочной железы, который очень трудно диагностировать на начальной стадии и который практически неизлечим. Так, система правильно идентифицировала 63% пациентов с раком поджелудочной железы I стадии, увеличившись до 100% на стадии IV.
Кроме того, команда ученых обнаружила, что система может пролить свет на тип рака. Для 96% образцов, которые, как считается, показали рак, тест был в состоянии предложить прогноз, в котором возникла ткань рака, причем 93% из этих прогнозов были признаны правильными.
Доктор Дэвид Кросби, один из главных специалистов по диагностике рака в Британии, заявил, что обнаружение рака на ранних стадиях очень важно, так как в этих случаях он менее агрессивен и больше поддается лечению, сообщает The Guardian. Хотя этот тест все еще находится на ранней стадии разработки, его первые результаты являются обнадеживающими, сказал ученый.
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