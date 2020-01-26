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В Рязани простились со старейшим практикующим хирургом страны
По инф. sobesednik.ru   
26 Января 2020 г.
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В Рязани прошло прощание со старейшим практикующим хирургом в России Аллой Левушкиной, которая скончалась на 93-м году жизни 23 января.

 

В Рязани прошло прощание со старейшим практикующим хирургом в России Аллой Левушкиной, которая скончалась на 93-м году жизни 23 января.

 

Алла Левушкина в 2014 году получила врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии». За свои 92 года она проработала в практическом здравоохранении 67 лет. Оставить профессию по состоянию здоровья ей пришлось только в 2018 году.

Хирург являлась основательницей первой колопроктологической службы в области, пишут «Рязанские ведомости». Она была воспитана в семье учительницы и лесника. Толчком к поступлению в медицинский вуз она в интервью изданию «Православие и мир» называла прочтение «Записок врача» Викентия Вересаева.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. sobesednik.ru

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