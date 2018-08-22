В Праге дополнили табличку у памятника маршалу Коневу: участвовал в событиях 1968-го...

В Праге на памятнике советскому маршалу Ивану Коневу разместили таблички с дополнительной информацией. В частности, там описывается его роль во вводе войск Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию в 1968 году, передает РБК со ссылкой на местную газету Denik.

Решение установить бронзовые таблички с текстом на чешском, английском и русском языках принял муниципалитет 6-го района Праги, где и находится памятник.

Открытие памятника в обновленном виде состоялось 21 августа и было приурочено к 50-летию ввода советских войск в Чехословакию. Изготовление табличек стоило местным властям около 20 тыс. евро. В обновленном тексте табличек говорится, что осенью 1956 года под руководством Конева «советские войска подавили венгерское восстание, в 1961 году в качестве главнокомандующего Группой советских войск в Берлине Конев участвовал в решении Второго берлинского кризиса путем строительства Берлинской стены». В тексте также указывается, что Конев в 1968 году лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск ОВД в Чехословакию.

Denik отмечает, что решение разместить таблички вызвало протесты со стороны местных коммунистов, которые называли это «переписыванием истории».

Российское посольство уже прокомментировало это решение чешских властей. По мнению дипломатов, обновленные таблички не соответствуют исторической правде. В заявлении посольства говорится, что «подобные некорректные и политически мотивированные действия» могут иметь «серьезные негативные последствия для дальнейшего развития российско-чешских отношений в военно-мемориальной сфере».

По инф. rosbalt.ru

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