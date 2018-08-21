Чехи напоминают о подавлении "Пражской весны" 1968-го

Несколько сотен человек собрались у посольства России в Праге в 50-летнюю годовщину ввода военных из стран Варшавского договора в Чехословакию. Демонстранты выступили за то, чтобы сократить российское представительство в Чехии, передает DW.

Отмечается, что активисты держали флаги Украины, НАТО и ЕС. Демонстранты также призвали сократить российское представительство в Чехии.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили военные из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Жертвами столкновений стали 137 человек. Эти события завершили период под названием «Пражская весна», связанный с проведением реформ и направленный на создание «социализма с человеческим лицом».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ