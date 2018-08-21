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Чехи напоминают о подавлении "Пражской весны" 1968-го
По инф. rosbalt.ru   
21 Августа 2018 г.
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Несколько сотен человек собрались у посольства России в Праге в 50-летнюю годовщину ввода военных из стран Варшавского договора в Чехословакию. Демонстранты выступили за то, чтобы сократить российское представительство в Чехии, передает DW.

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Отмечается, что активисты держали флаги Украины, НАТО и ЕС. Демонстранты также призвали сократить российское представительство в Чехии.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили военные из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Жертвами столкновений стали 137 человек. Эти события завершили период под названием «Пражская весна», связанный с проведением реформ и направленный на создание «социализма с человеческим лицом».

По инф. rosbalt.ru

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