В Петербурге пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров

Ярмарка-выставка «Служба занятости – Санкт-Петербургу» для граждан предпенсионного и пенсионного возраста пройдет с 10 по 13 апреля в Ленэкспо. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в течение четырех дней крупные работодатели города предложат петербуржцам более 700 вакансий.

На выставке активные пенсионеры смогут пройти собеседования, задать вопросы потенциальным работодателям, подобрать варианты трудоустройства, в том числе из банка вакансий службы занятости, который включает порядка 40 тыс. рабочих мест.

Ярмарка-выставка проходит в рамках форума «Старшее поколение». В прошлом году ее посетили более 4 тыс. человек.

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Согласно исследованиям, не менее 40% россиян продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию. Специалисты считают, что в ближайшие годы доля работающих пенсионеров будет только расти. Как правило, они стараются остаться работать там же, где трудились до пенсии. Тем, кому приходится увольняться и искать новую работу, удается найти только что-нибудь с меньшей примерно в полтора раза зарплатой. Чаще всего «свежеиспеченные» пенсионеры идут работать сторожами, контролерами и продавцами.

По инф. rosbalt.ru

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