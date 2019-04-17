В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову

В Петербурге появился памятник Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову работы Зураба Церетели. Монумент открыт в здании основанного Алферовым Академического университета.

Статуя размещена в холле университета. На церемонии открытия памятника присутствовали вдова Алферова, его друзья, коллеги и студенты. Ученый секретарь Академического университета Андрей Липовский пояснил ТАСС, что памятник был сделан еще при жизни академика, Алферов сам его видел и статуя ему понравилась.

Напомним, Жорес Алферов родился в 1930 году в Витебске. После школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, который закончил с отличием в 1952 году. В 1972 году Алферов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком. В 2000 году Алферов совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике. Алферов скончался 2 марта 2019 года. Ему было 88 лет.

Вспомним некоторые публикации об этом замечательном человеке:

По инф. rosbalt.ru

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