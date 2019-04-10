Госдума: мандат коммуниста-академика достанется коммунисту-профессору

ЦИК РФ решил передать думский мандат скончавшегося академика Жореса Алферова профессору Михаилу Берулаве, который ранее уже был депутатом Госдумы. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома.

Михаил Берулава — ректор Московского инновационного университета, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. Был депутатом Госдуму 6-го созыва (2011—2016 год).

Напомним, ранее КПРФ просила передать мандат экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, но ЦИК отказался, пояснив, что это невозможно из-за наличия у Грудинина незакрытых на момент регистрации кандидатом в президенты зарубежных счетов. КПРФ подала иск в Верховный суд, но он вернул его без рассмотрения. Мандат был передан первому секретарю красноярского краевого комитета КПРФ и депутату краевого ЗакСА Петру Медведеву, но он от него отказался.

По инф. rosbalt.ru

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