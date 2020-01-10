В Москве завели дело на заведующую роддомом. Просят за искалеченных младенцев ответить

Столичные следователи возбудили уголовное дело после травмирования новорожденных в одном из московских роддомов. Женщин заставляли рожать естественным путем, предварительно - ради того, чтобы показывать хорошую статистику роддома. Сейчас во всем разбираются следователи.

В ведомстве уточнили, что дело завели на заведующую роддомом № 27 в Москве Марину Сармосян. Установлено, что в данном роддоме произошло как минимум четыре случая, закончившиеся травмированием или гибелью новорожденных из-за использования запрещенной методики родов. Речь идет о запрещенной методике под названием «прием Кристеллера» (другими словами - выдавливание ребенка . - прим. МГ.) Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Еще в августе этого года " Газета.ру " собрала чуть ли не энциклопедию жалоб на персонал и администрацию этого родильного дома. Самой резонансной стала история женщины, чей ребёнок после рождения получил отёк мозга и пережил клиническую смерть, в результате выжил, но остался инвалидом. До сих пор сохранилась целая "ветка" жалоб на врачей роддома №27, где, например, говорится, что во время родов врачи неправильно рассчитали дозу эпидуральной анестезии. В результате схватки остановились, а ребенок начал задыхаться. При рождении девочка впала в кому.

«При этом лечили ее гентамицином, который вызывает осложнения даже у взрослых. При моей просьбе убрать токсичный препарат сказали, что это по протоколу. Никто даже не затруднился подобрать нормальное лечение и антибиотики. Ребенку не сделали гипотермию, которая в разы снижает последствия. Ребёнка просто бросили умирать!» - говорит Татьяна.

К настоящему моменту Сармосян находится под домашним арестом. Еще несколько врачей временно отстранены от работы.

Следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, в рамках уголовного дела проводится комплексная судебная экспертиза. СМИ сообщают, что заведующая роддомом гордилась статистикой естественных родов и якобы сознательно настаивала на отказе от кесарева сечения, даже если были показания к этому. В результате младенцев просто калечили, они получали родовые травмы. Подобные заявления также предстоит проверить следователям.

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По инф. rosbalt.ru

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