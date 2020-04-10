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В Москве медикам разрешат парковаться бесплатно

По инф. pnp.ru   
10 Апреля 2020 г.
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Парковка для медиков в Москве станет бесплатной - в настоящее время формируется реестр медицинских сотрудников, которые смогут воспользоваться льготой.

В Москве парковка для медиков будет бесплатной

«Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.

  • В России на 10 апреля  COVID-19 обнаружен почти у 12 тыс. человек, 94 из них не справились с болезнью и погибли, 795 — поправились.
  • Напоминаем, что в Москве приняты меры для сокращения числа передвижений горожан по городу и снижения контактов. Так, до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства.
  • Другие свежие новости о положении дел в здравоохранении - по одной ссылке.
  • А новости о борьбе с коронавирусной инфекцией в России и мире - по другой ссылке.

По инф. pnp.ru

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