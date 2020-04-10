В Москве медикам разрешат парковаться бесплатно

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень...
Парковка для медиков в Москве станет бесплатной - в настоящее время формируется реестр медицинских сотрудников, которые смогут воспользоваться льготой.
«Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.
В России на 10 апреля COVID-19 обнаружен почти у 12 тыс. человек, 94 из них не справились с болезнью и погибли, 795 — поправились.
Напоминаем, что в Москве приняты меры для сокращения числа передвижений горожан по городу и снижения контактов. Так, до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства.
Ученые Лундского университета (Швеция) доказали, что «запах дождя», остающийся в свежем воздухе после дождя, создают особые летучие вещества, которые выделяют почвенные микробы для привлечения членистоногих. Микробам это жизненно необходимо, поскольку членистоногие, а именно ногохвостки, помогают бактериям разноситься по миру.
Популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева редко посещает звёздные вечеринки и практически не даёт интервью. Недавно она сделала исключение и рассказала о том, как воспитывает своих детей.
Для жителей посёлков, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий, предлагают снять ограничения на покупку и продажу земель в их населённых пунктах. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний весенней сессии.
Ровно 39 лет назад, 10 апреля 1981 года, в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики — один из интереснейших научно-технических музеев столицы, расположенный в основании уникального памятника - монумента-обелиска «Покорителям космоса».
Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу. Обращение опубликовано в четверг, 9 апреля, на сайте компартии Чехии и Моравии.
Астролог Василиса Володина отказалась принимать участие в съёмке ближайших выпусках телепередачи «Давай поженимся!». Она призналась, что хочет соблюдать полную самоизоляцию во время пандемии коронавируса.
Коронавирус добрался в самые отдаленные регионы Амазонии, сообщил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта. На этой неделе первого инфицированного COVID-19 выявили среди отрезанных от цивилизации индейских племен яномамо, проживающих в тропических лесах на севере страны.
В Мурманской области возбуждено первое уголовное дело о неосторожности, результатом которой стало массовое заражение коронавирусом. (Герой этой истории проявил халатность и в итоге поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье еще нескольких десятков человек. И пусть этот пример послужит уроком другим. - прим. МГ.)
Известная врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о трех домашних способах проверки, находится ли человек в группе риска в связи с коронавирусом. О том, как оценить работу своих легких и их способность пережить COVID-19, медик рассказала своим подписчикам в Instagram.
Певец и композитор Игорь Николаев выписался из больницы в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом. В своем Инстаграме он сообщил подписчикам, что поправился после перенесенной пневмонии, и поблагодарил врачей за заботу.
Всех граждан, прибывающих в Крым любыми видами транспорта, обяжут находиться в режиме самоизоляции на протяжении двух недель. Соответствующие изменения будут внесены в указ главы республики, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В болгарском Добриче вандалы осквернили памятник бойцам Красной армии. На монументе, находящемся в городском парке, синим спреем нанесли надпись «смерть оккупанту». Очевидно, правонарушители забыли о решающей роли СССР в победе над нацистской Германией и освобождении Болгарии в ходе Второй Мировой войны.
В самый разгар пандемии, от которой Штаты страдают чуть ли не более всех, глава американского государства озаботился освоением спутника Земли. Последний «Лунный указ» президента США, действительно, если уж не в оторопь бросает, то заставляет, что называется «крякнуть». Как будто бы Америка прямо сейчас готовится на Луне полезные ископаемые разрабатывать и бесцеремонно просит конкурентов подвинуться. Такое впечатление производит документ под названием «Исполнительный указ о поощрении международной поддержки добычи ресурсов в космосе и их использования».
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