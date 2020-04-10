В Москве медикам разрешат парковаться бесплатно

Парковка для медиков в Москве станет бесплатной - в настоящее время формируется реестр медицинских сотрудников, которые смогут воспользоваться льготой.

«Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала.

В России на 10 апреля COVID-19 обнаружен почти у 12 тыс. человек, 94 из них не справились с болезнью и погибли, 795 — поправились.

Напоминаем, что в Москве приняты меры для сокращения числа передвижений горожан по городу и снижения контактов. Так, до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства.

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По инф. pnp.ru

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