В московском Люблино — старинная находка

В усадьбе Люблино в Москве строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

На фото - мраморная скульптура 18 века, которую строители обнаружили во время работ в усадьбе #Люблино. Там идет благоустройство и озеленение. Археологи установили, что аллегорическая фигура "Молчание" стояла у входа в особняк. Ценную находку уже отправили на реставрацию. pic.twitter.com/2OmitVa2vp — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 10, 2019

По инф. rosbalt.ru

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