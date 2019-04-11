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В московском Люблино — старинная находка
По инф. rosbalt.ru   
11 Апреля 2019 г.
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В усадьбе Люблино в Москве строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

В московском Люблино — старинная находка

По инф. rosbalt.ru

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