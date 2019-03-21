В Крыму возмущены арестом ветерана политической борьбы Юрия Мешкова

В Крыму на двое суток арестовали первого президента республики Юрия Мешкова. Как сообщили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе Симферопольского горсуда, экс-руководитель республики обвинен по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Решение вынесла судья Зоя Каралаш во вторник вечером.

Крымский гражданский активист Александр Талипов рассказал, что информация о задержании 73-летнего Мешкова появилась вечером в понедельник, 18 марта. Известно, что он шел в направлении, где находился президент РФ Владимир Путин, вероятно, намереваясь встретиться с ним. Мешкова остановили полицейские и предложили пройти освидетельствование на алкогольное либо наркотическое опьянение, после чего задержали.

«Эта новость вызвала негативную реакцию у общества. Юрий Мешков всю свою жизнь посвятил тому, чтобы Крым стал российским, за что украинскими спецслужбами против него были начаты гонения, и он был депортирован из Крыма на территорию России. Сейчас же он оказался в опале, обвинял власти Крыма в коррупции, и, видимо, это побудило чиновников не допустить его в ближнее окружение Владимира Путина», — поведал Талипов.

Общественник отметил, что обследование на алкогольное или наркотическое опьянение показало, что Мешков был «чист», а обвинение было только предлогом, чтобы задержать бывшего президента. Александр Талипов обратил внимание, что крымские чиновники пока не комментируют ситуацию. «Думаю резонанс выйдет за пределы Крыма, и ему дадут оценку федеральные власти», — выразил надежду гражданский активист.

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Юрий Мешков был президентом республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Затем он был отстранен от власти решением руководства Украины.