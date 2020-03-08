В Китае рухнул отель, где разместились люди с подозрением на короновирус

В китайском городе Цюаньчжоу (провинция Фуцзянья) обрушился отель, в котором разместили на карантин людей с подозрением на коронавирус.

Как передает телеканал CGTN, под завалами оказались 70 человек, из них спасены 34 человека. На месте ЧП работают спасатели.

Ранее стало известно, что количество зараженных новым вирусом в Китае превысило 80,6 тыс. человек, скончались 3070 больных.

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По инф. rosbalt.ru

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