В Эрмитаже появится реликвия "от Путина": фельдмаршальский жезл

Президент РФ Владимир Путин в среду в Петербурге передал в коллекцию Государственного Эрмитажа фельдмаршальский жезл Российской империи.

Жезл, помещенный в стеклянный короб, принял директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Церемония прошла в Фельдмаршальском зале музея, где выставлены портреты шести русских фельдмаршалов: Петра Румянцева, Григория Потемкина, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Ивана Дибича, Ивана Паскевича. Передавая реликвию, Путин отметил, что «это уникальная работа». Он напомнил, что жезл в силу разных обстоятельств в итоге оказался за границей, но вернулся в Россию.

Как сообщает «Интерфакс», на церемонии присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц, прибывший в Россию с визитом.

Золотой жезл, символический знак отличия фельдмаршалов и маршалов, инкрустирован драгоценными камнями и эмалями. Его создал в 1878 году петербургский ювелир Юлиус Кейбель для Александра II. После гибели императора жезл пролежал 15 лет. Затем его передали генерал-адъютанту Гурко, произведенному в фельдмаршалы в 1894 году за заслуги в Турецкой войне. В 1910 году в чин фельдмаршала был возведен король Черногории Николай Негош. Жезл передали ему в связи с провозглашением княжества Черногория королевством.

После Первой Мировой войны многие военные регалии королевской династии Негошей были проданы и оказались в частных коллекциях в США и Европе. В 2004 году жезл выкупили на аукционе Christieʼs и вернули в Россию.

По инф. rosbalt.ru

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