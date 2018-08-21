В деле о покушении на Ленина стало меньше секретности

Сотрудники Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина оцифровали и опубликовали 105 листов уголовного дела о покушении анархистки Фанни Каплан на Владимира Ленина в 1918 году. Согласно сообщению на сайте библиотеки, среди документов — свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья бывшего главы государства и свидетельства врачей, а также директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

Кадр из фильма "Ленин в 1918 году"

Как уточняется, большая часть материалов — бюллетени о здоровье Владимира Ленина.

«Всего за время болезни Ленина было выпущено 36 бюллетеней. Первый был написан 30 августа 1918 года, в 11 часов вечера, последний — 12 сентября, в 8 вечера. Все они оцифрованы Президентской библиотекой и представлены на ее портале», — указано в сообщении.

Кроме того, в материалы дела о покушении вошла серия снимков под названием «Инсценировка». На ней следователь Виктор Кингисепп и чекист Яков Юровский восстановили картину происходившего на заводе Михельсона в Москве.

Напомним, что покушение на Владимира Ленина было совершено 30 августа 1918 года на заводе Михельсона после его выступления на митинге «Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата». Виновной в преступлении была признана Фанни Каплан, ее приговорили к пожизненному сроку в каторжной тюрьме.

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По инф. rosbalt.ru

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