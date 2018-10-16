Утечка информации: как сделать российского сенатора стронником "пенсионной повышки"?

Члены Совета Федерации, проголосовавшие против принятия закона о повышении пенсионного возраста, подверглись давлению со стороны руководства верхней палаты парламента. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«В частности, когда сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева не поддержала закон о пенсионной реформе, руководство палаты предложило ей оставить один из постов в комитете Совета Федерации», — рассказал Чернышов.

Напомним, Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста в России 3 октября. За его принятие высказались 149 сенаторов, пятеро проголосовали «против», а еще трое решили воздержаться.

По инф. rosbalt.ru

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