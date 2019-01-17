Ушел из жизни последний из фронтовых кинооператоров Великой Отечественной

В Москве ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов. Оператор Победы умер в возрасте 98 лет, сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Архивное фото: будни фронтовых кинооператоров

Прощание с почетным кинематографистом России пройдет в Москве, в Доме кино, 21 января. Похороны Соколова состоятся на Ваганьковском кладбище.

Соколов окончил операторский факультет ВГИКа. В 1944 году снимал военные действия в Польше и Германии и принимал участие в съемках подписания акта о капитуляции Германии и Парада Победы 1945 года.

В послевоенное время продолжал работу в качестве кинооператора.

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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