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Урал, как царство свободы: разрешено собирать опавшую листву и мох!
По инф. rosbalt.ru   
17 Апреля 2019 г.
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Заксобрание Свердловского края единогласным решением разрешили жителям региона собирать в лесах мох, лесную подстилку, камыш и тростник для личных нужд без ограничений.

Урал, как царство свободы: разрешено собирать опавшую листву и мох!

Как сообщает 66.ru, докладчиком был депутат Илья Гаффнер, который прославился советом россиянам в условиях кризиса меньше есть. В докладе он заметил, что раньше сбор лесной подстилки в некоторых категориях лесов, например в защитных, был запрещен.

Законопроект приняли в первом чтении единогласно.

Мох, опавшие листья, камыш и тростник используют как вспомогательный материал для строительства, корма и подстилки для сельскохозяйственных животных и для приготовления компоста.

Конечно, по большей части подобные "снятия ограничений" (вроде похожего "разрешения от Госдумы" россиянам собирать валежник) - попросту смехотворны: никто на эти законы, в реальности, не оглядывается - и никто их специально не контролирует (ведь это попросту глупая трата времени и средств - устраивать облавы на сборщиков листьев). Но определенный смысл в этом есть: однажды у какой-нибудь старушки на Урале окажется "отмазка", чтобы не платить взятку полицейскому, решившему "докопаться" в поисках легкой наживы... Правда, в нормальных обществах действует другой правовой принцип: "Что не запрещено - то разрешено", но это ведь про действительно нормальные общества...

По инф. rosbalt.ru

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