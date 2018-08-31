У "навальников" — сложности с митингами 9 сентября

Администрации крупных городов отказывают сторонникам Алексея Навального в согласовании акций протеста против пенсионной реформы 9 сентября. Чиновники либо совсем отказывают в согласовании акции в этот день, либо предлагают митинговать за пределами центральной части городов. Сторонники Навального в большинстве случаев не соглашаются уходить на окраины и считают отказы чиновников незаконными.

В Ростове-на-Дону администрация Пролетарского района отказала в согласовании митинга на Фонтанной площади. Чиновники заявили, что, во-первых, лозунги против пенсионной реформы направлены против одного из избирательных объединений, а во-вторых, Фонтанная площадь уже зарезервирована под другое мероприятие. Сейчас оппозиционеры готовят свой ответ в администрацию.

В Казани активисты подали уведомление о проведении акции в парке Тинчурина. Чиновники в ответ предложили митинговать в поселке Юдино. Оппозиционеры же напомнили сотрудникам горисполкома, что парк Тинчурина – это гайд-парк, и никто не вправе запретить там проводить мероприятия.

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало в согласовании акции на площади Кирова в Екатеринбурге. Чиновники сочли, что цели митинга являются предвыборными, заявленная площадка приближена к местам проведения голосования, а привлечение большого количества граждан на митинг помешает им участвовать в выборах.

В Нижнем Новгороде чиновники горадминистрации отказались согласовать шествие по Большой Покровской улице и митинг на площади Минина и Пожарского. В ответе чиновника говорится, что Большая Покровская улица не предназначена для публичных мероприятий, а площадь Минина и Пожарского близка к объектам, возле которых нельзя митинговать. Организаторы акции считают ответ необоснованным.

В Новосибирске оппозиционеры намерены собраться в Первомайском сквере. Уведомление отправлено в мэрию. В своем уведомлении активисты напомнили сотрудникам мэрии, что органы власти не вправе запретить проведение публичного мероприятия.

По инф. rosbalt.ru

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