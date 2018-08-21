Циничное нападение на двух питерских старушек подряд! Грабитель задержан

В Петербурге за утро 19 августа мужчина избил и ограбил двух пожилых женщин в Петродворцовом районе, сообщили «Росбалту» в пресс-службе вневедомственной охраны.

Около 11:00 злоумышленник напал на 78-летнюю женщину у магазина на бульваре Разведчика. Он избил ее, пытаясь завладеть сумкой. Чуть позже он избил 82-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку 10 тыс. рублей.

Грабителя задержали по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По инф. rosbalt.ru

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