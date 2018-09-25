Цена протеста: 900 тысяч с шестерых мурманчан

Участников акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Мурманске оштрафовали почти на 1 млн рублей.

Как передает region51.com, граждане вышли на центральную площадь и требовали сохранить северянам льготный пенсионный возраст, а затем митинг перерос в стихийное шествие по центральной улице и завершился у здания правительства Мурманской области.

С 13 сентября сотрудники правоохранительных органов начали ходить по домам активистов, посещать их на работе и на учебе. Многих задерживали и увозили в отделение полиции. Некоторых оставляли на ночь в изоляторе временного содержания.

Октябрьский районный суд оштрафовал 6-х участников акции по 150 тыс. рублей каждого. «Итого 900 тысяч рублей за участие в мирной акции», — констатирует издание.

По инф. rosbalt.ru

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