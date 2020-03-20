Тесты для диагностики коронавируса власти пообещали доставить во все регионы. Ну посмотрим...

Тест-системы для диагностики коронавируса будут поставляться во все регионы страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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«Мы также будем поставлять тест-системы во все регионы и контролировать, чтобы логистика поставок улучшалась с каждым днем», — отметил он.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже более чем в 150 странах мира. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире превысило 210 тыс. человек, скончались более 8 тыс. человек, излечились свыше 81 тыс. человек. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией.

Хочется верить в то, что российские чиновники все-таки наведут порядок в сфере здравоохранения, и не только сделают так, чтобы тест-систему на коронавирус смог приобрести любой житель России, но и постараются, чтобы такие нужные медицинские маски все-так появились в аптеках...

По инф. rosbalt.ru

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