Тем, кто рвется в "предпенсионеры" — советуют обращаться в МФЦ

В МФЦ теперь будут информировать предпенсионеров об отнесении их к этой категории. Постановление правительства РФ размещено на его сайте. Напомним, ранее неизвестное понятие "пердпенсионеры" (т.е. "почти пенсионеры", "недопенсионеры") - было на полном серьезе введено после того, как в прошлом году грянула "пенсионная повышка". Выяснилось, что ряд граждан - те, кто строил жизненные планы на отложившийся пенсионный период - пострадали. Им дали ряд символических льгот...

О том, какие небольшие радости есть у предпенсионеров - читайте в материале по ссылке.

По закону, предпенсионеры имеют право бесплатно получать сведения об отнесении их к этой категории в органах Пенсионного фонда. Теперь такую информацию они смогут получить и в МФЦ. Цель нововведения — обеспечить своевременное информирование людей о факте отнесения их к категории лиц предпенсионного возраста.

Т.е. по-русски говоря: если вы волнуетесь - стали уже предпенсионером или еще нет? - то обращаться за консультацией можно не в одно место, а в целых два: в ПФР или в МФЦ. Ура, товарищи.

По инф. rosbalt.ru

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