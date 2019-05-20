Стоматолог неплохо зарабатывал на "бумажном протезировании"

Фрунзенский районный суд Петербурга признал стоматолога Илью Иванова виновным в служебном подлоге и мошенничестве.

Суд установил, что стоматолог-ортопед Иванов внес в медицинские карты пациентов сведения о проведении бесплатного зубопротезирования. Также он изготовил наряды, которые давали право на оплату указанных работ из средств бюджета на сумму более 460 тыс. рублей. Иванов должен был получить из этих денег 72 тыс. рублей.

На самом деле работы не проводились. Преступный умысел не удалось довести до конца.

Теперь Иванову придется заплатить назначенный судом штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ