Слова, которые предстоит слышать ближайшие годы: "национальные проекты"

Главной задачей российского правительства на ближайшие пять лет является реализация национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров.

«Понятно, мы много раз об этом говорили, нелишним будет ещё раз напомнить, что все мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы вместе с региональными командами реализовать все намеченные цели, добиться всех поставленных целей, решить все задачи», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил членов правительства за активное участие в реализации нацпроектов. И отдельно подчеркнул роль премьер-министра России Дмитрия Медведева, который «взял это не только под личный контроль, но фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов и планов их реализации».

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал наблюдение за реализацией нацпроектов главной задачей ведомства на следующие шесть лет.

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