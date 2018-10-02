Шуточка премьер-министра про "пенсионный возраст —95" вызвала добродушный смех. Дело было не в России...

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пошутил о повышении пенсионного возраста в стране до 95 лет. Самому главе правительства сейчас 93 года.

«Возраст выхода на пенсию в Малайзии сейчас 95 лет. Надеюсь, я дотяну до своей пенсии», — сказал он на встрече с согражданами в Лондоне, пишет The Star. Присутствовавшие в ответ засмеялись.

Мохамад был избран на свой пост в мае.

Пенсионный возраст в Малайзии един для мужчин и женщин и составляет 60 лет.

Трудно представить, каким конфузом обернулась бы подобная шуточка первого лица в сегодняшней России, где Госдума 27 сентября окончательно приняла закон о повышении пенсионного возраста. В результате для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, а для мужчин — 65 лет (сейчас — 55 и 60 лет соответственно).

По инф. rosbalt.ru

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