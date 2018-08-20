Школьная форма: качество — превыше всего!

При покупке или заказе школьной формы руководство школы не может самостоятельно определять конкретное место приобретения. При выборе ателье или магазина родителям нужно внимательно проверить качество ткани и запросить сертификаты на ее соответствие требованиям продукции для детей.

Рекомендации по выбору школьной формы дали в понедельник Роскачество и Минпромторг. В сообщении отмечается, что ателье не гарантирует качество ткани. Поэтому, если школа принуждает родителей к заказу формы в каком-либо конкретном ателье либо магазине, нужно обязательно проверять материал, в том числе обратиться к поставщикам за документами и артикулами.

«Не постесняйтесь сделать фото документа», — советуют родителям эксперты. Тогда, если окажется, что ребенок в новой форме начал чесаться, потеть или покрылся сыпью — можно будет обратиться в тот орган по сертификации, который указан в документе на ткань, а копию претензии направить в Федеральную службу по аккредитации.

Цена на комплект формы ниже, чем 1,5 тыс. рублей, должна вызвать подозрения, считают эксперты — это ниже себестоимости.

В целом при выборе школьной формы для климата средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40-60%. Допустимо содержание в ткани синтетики, которая в определенном количестве улучшает свойства материи. Правда, количество синтетики не должно превышать 55%, причем как в «верхе», так и в подкладке. Если состав подкладки не указан на этикетке — такую форму лучше не покупать. Самый лучший вариант для ребенка — подкладка из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетики.

Кроме того, в маркировке обязательно должны присутствовать слова-маркеры — «детский», «подростковый», «для школьного возраста». Если таких обозначений на форме нет, то, скорее всего, продукция декларировалась производителем как взрослая, а к такой одежде предъявляются менее строгие требования.

По инф. rosbalt.ru

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