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Россиянам "в возрасте" разрешили ежегодную диспансеризацию
По инф. polit.ru   
07 Мая 2019 г.
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В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации, пишет «Российская газета».

Россиянам "в возрасте" разрешили ежегодную диспансеризацию

Теперь люди старше 40 лет теперь смогут проходить диспансеризацию каждый год. Им также будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Тем временем для граждан в возрасте от 18 до 39 лет сохранится прежняя периодичность прохождения осмотров — раз в три года.

Напомним, Минюст РФ принял и зарегистрировал приказ Минздрава, касающийся диспансеризации, в конце апреля 2019 года.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев даст поручение о проведении всероссийской диспансеризации в течение двух лет.

Polit.ru

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