Разделение России

Минэкономразвития доработало проект «Стратегии пространственного развития» и предлагает выделить в России 14 макрорегионов. Целью стратегии станет «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счёт экономической специализации регионов. Документ внесут в правительство в сентябре, стратегия должна быть утверждена в ноябре, сообщили изданию в министерстве.

Помимо Дальнего Востока и Северного Кавказа Минэкономразвития предлагает выделить ещё 12 макрорегионов, взяв за основу федеральные округа. Например, в Сибирском федеральном округе могут быть выделены Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы, в Центральном федеральном округе – Центральный и Центрально-Чернозёмный макрорегионы. Кроме того, планируется выделить Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский макрорегионы. В состав каждого макрорегиона будет включён хотя бы один крупный центр экономического роста.

Макрорегионы не будут административно-территориальными единицами, но такое деление по замыслу Минэкономразвития повысит уровень экономического взаимодействия регионов и качества жизни в них.

По данным «Коммерсанта», предложенное деление на макрорегионы не устроило полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Он направил вице-премьеру Виталию Мутко предложения по корректировке проекта. Меняйло считает правильным создание единого Сибирского макрорегиона, который объединит 12 российских субъектов. В случае деления Сибирского федерального округа на три макрорегиона «произойдёт ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов», уверен Меняйло. Он также добавил, что в проекте «сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций», а предлагаемые для Сибирского федерального округа «центры экономического роста» закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток».

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