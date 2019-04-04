ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ранняя весна чревата вспышками аллергии
По инф. rosbalt.ru   
04 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Жителям столицы, предрасположенным к аллергии, синоптики советуют как можно скорее начать прием профилактических препаратов.

Ранняя весна чревата вспышками аллергии

По словам метеорологов, из-за раннего в этом году в Москве сезона цветения аллергенных растений самочувствие горожан-аллергиков может ухудшится. Как сообщает центр погоды «Фобос», метеорологическая весна в 2019 году в столице наступила почти на 10 дней раньше нормы.

Специалисты отмечают, что в столице отмечен выброс в атмосферу настоящих облаков зеленоватой пыльцы. А погодные условия пока благоприятствуют ее обильному распространению.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 