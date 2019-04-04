Ранняя весна чревата вспышками аллергии

Жителям столицы, предрасположенным к аллергии, синоптики советуют как можно скорее начать прием профилактических препаратов.

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По словам метеорологов, из-за раннего в этом году в Москве сезона цветения аллергенных растений самочувствие горожан-аллергиков может ухудшится. Как сообщает центр погоды «Фобос», метеорологическая весна в 2019 году в столице наступила почти на 10 дней раньше нормы.

Специалисты отмечают, что в столице отмечен выброс в атмосферу настоящих облаков зеленоватой пыльцы. А погодные условия пока благоприятствуют ее обильному распространению.

По инф. rosbalt.ru

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