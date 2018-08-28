Ранец первоклашки: не больше 1,5 кило учебников!

Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября разместил на своем сайте рекомендации по выбору школьного рюкзака и его содержимого.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2-х классов — 1,5 кг; 3-4-х классов — 2 кг; 5-6-х классов — 2,5 кг; 7-8-х — 3,5 кг; 9-11-х — 4 кг.

Сам школьный ранец должен весить не более 700 граммов для младшеклассников и не более килограмма — для старшклассников. При этом маркировка ранцев, портфелей и рюкзаков для школьников должна содержать информацию о возрасте пользователя. Проверить, насколько портфель подходит ребенку, очень просто: используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10.

У ранцев для младшеклассников должна быть твердая спинка, обеспечивающая полное прилегание к спине и равномерное распределение веса, что необходимо для сохранения хорошей осанки. Сам рюкзак должен быть длиной (высотой) — 300 — 360 мм. Высота передней стенки — 220 — 260 мм, ширина — 60 — 100 мм, длина плечевого ремня — не менее 600 — 700 мм, ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 — 450 мм) — не менее 35 — 40 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

Также школьные рюкзаки должны быть снабжены светоотражающими элементами на передних и боковых поверхностях и на верхнем клапане. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

По инф. rosbalt.ru

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