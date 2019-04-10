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Путин пообещал побольше внимания к Арктике и жизни там
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2019 г.
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В этом году России будет подготовлена и принята новая стратегия развития российкой Арктики до 2035 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного Арктического форума в Петербурге.

Путин пообещал побольше внимания к Арктике и жизни там

«Сейчас на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в РФ. И убежден, что значение арктического фактора в экономике страны будет только расти. Уже в этом году мы намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По ключевым социально-экономическим показателям, по уровню жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского. Именно такая задача должна быть не только обозначена в стратегии, но и служить ориентиром для работы всех федеральных ведомсв и региональных властей», — сообщил Путин.

По словам президента, в стратегии должна быть учтена специфика коренных народов Севера. Особое внимание при этом необходимо уделить развитию транспорта и другой опорной инфрастрактуры. Путин отметил строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход, а также увеличение грузопотока по Северному морскому пути.

«Я уже говорил в послании Федеральному собранию, что необходимо существенно нарастатить объем грузоперевозок по Севморпути — до 80 млн тонн к 2025 году. Это предметная задача. По итогам прошлого года объем достиг 20 млн тонн, что втрое выше советского рекорда, поставленного в 1987 году», — отметил Путин.

Он пригласил другие европейские страны «к совместной работе по созданию портов-хабов в конечных точках трассы».

По инф. rosbalt.ru

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