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Психолог: "Очей очарованье..." провоцирует волну депрессий
По инф. rosbalt.ru   
24 Августа 2018 г.
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У эмоциональных людей осенняя пора может спровоцировать депрессивное состояние. Об этом, как сообщает АГН «Москва», рассказал главный внештатный специалист психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

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По его словам, существует весеннее и осеннее обострение аффективных расстройств. Осенью, когда солнца становится меньше, впечатление депрессии вызовет у эмоциональных людей ухудшение показателей заболеваемости.

Костюк отметил, что в Москве, как и в крупных городах Европы, депрессия беспокоит около 6% населения, но за помощью к специалистам они обратиться не торопятся. «Депрессия — это базовая причина наркологической патологии, суицидального поведения и является почвой для многих соматических заболеваний», — подчеркнул Костюк.

По инф. rosbalt.ru

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