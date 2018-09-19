Приморье: итоги скандальных выборов — на грани отмены

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными. Напомним, в этом регионе по итогам 9 сентября сложилась достаточно скандальная ситуация, когда по официальным подсчетам, в последний момент в лидеры губернаторской гонки вырвался представитель "вертикали власти" - что возмутило сторонников поддержанного коммунистами кандидата (он строил свою кампанию в том числе и на критике "пенсионной повышки"). Как передают СМИ, комментируя "приморские разборки", глава Центризбиркома не смогла сдержать слез обиды...

«Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными», — сказала Панфилова на заседании ЦИК.

«Сейчас в Приморье находится наша комиссия под руководством Сиябшаха Шапиева. Те факты, которые у нас есть уже сейчас, позволяют нам рассмотреть этот вопрос сегодня», — добавила Памфилова.

По ее словам, в ЦИК и региональный избирком поступило в общей сложности свыше 70 жалоб от обоих кандидатов, участвующих в выборах, в которых они предъявляют серьезные претензии друг к другу, а также указывают на выявленные нарушения законодательства РФ, сообщает РИА Новости.

«Анализ жалоб, которые начали поступать в ЦИК России и избирательную комиссию Приморского края на завершающем этапе подсчета голосов избирателей, дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса», — говорится в справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье.

Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца, приводит ТАСС слова Памфиловой. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней. Согласно этим данным, Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Андрей Ищенко — 48,06%.

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Элла Памфилова расплакалась после заседания по ситуации с выборами в Приморском крае. Об этом сообщает РБК.

«Вы знаете, как обидно было. Взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем (Булаевым, замглавы ЦИКа) говорили — это просто не передать. Потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали… Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — отметила она.

«Важно было на упреждение сработать, чтобы они (регионы, где проходили вторые туры — прим. ред) услышали: ребята, никому спуска не будет. Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас. Никому спуску не будет», — добавила она.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации.

«Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках, — подчеркнула глава ЦИК. — У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, и именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается, конечно, меня здесь не будет. Делать то, что противно моей совести, я не буду».

По инф. rosbalt.ru

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