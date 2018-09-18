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Выборы в Приморье: Центризбирком обещает рассмотреть все жалобы, а потом уж признавать итоги
По инф. rosbalt.ru   
18 Сентября 2018 г.
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Врио губернатора Приморья, кандидат на пост главы региона от «Единой России» Андрей Тарасенко по итогам подсчета 100% протоколов набрал 49,55% голосов. Его соперник — кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — набрал 48,06%, сообщает Центризбирком.

Напомним, проводился второй тур выборов губернатора Приморья, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не набрал половины голосов. Лидировал Тарасенко с 46,56%, за Ищенко были 24,64%. Во втором туре Ищенко вырвался вперед с перевесом в 5-6%, но затем Тарасенко обошел его. Стороны начали обвинять друг друга в фальсификациях.

В ЦИК заявили, что будут расследовать все жалобы на нарушения на участках и только после этого официально огласят итоги. По словам Эллы Памфиловой, если будут найдены нарушения на выборах губернатора Приморья, результаты голосования могут быть аннулированы.

По инф. rosbalt.ru

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