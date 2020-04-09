Президент попросил россиян выдержать режим самоизоляции

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Находиться в четырех стенах муторно и тошно, но выбора нет, от дисциплины зависит перелом в борьбе с инфекцией, заявил Владимир Путин, обращаясь к гражданам в ходе встречи с главами регионов. Россия не раз проходила серьезные испытания, справится и с коронавирусной заразой, уверен он.
«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни, — отметил Владимир Путин. — Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно». «Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — подчеркнул президент.
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Каждый день подтверждает силу и сплоченность общества, а медики действуют самоотверженно, как одна команда. «Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда», — заявил Путин, отметив также волонтеров, спортсменов, артистов, журналистов, которые включились в эту работу.
Миллионы людей помогают соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в сложное время высокую гражданскую ответственность, оценил глава государства. «Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы», — отметил он.
«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заключил президент.
- Напомним, по последним данным на 8 апреля, в РФ зарегистрировано 8 тыс. 672 зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших — в Москве и Подмосковье. Выздоровели за весь период наблюдений 580 человек, 63 умерли. В стране введен режим изоляции и ограничений.
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Находиться в четырех стенах муторно и тошно, но выбора нет, от дисциплины зависит перелом в борьбе с инфекцией, заявил Владимир Путин, обращаясь к гражданам в ходе встречи с главами регионов. Россия не раз проходила серьезные испытания, справится и с коронавирусной заразой, уверен он.
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