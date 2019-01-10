Полиция просит право использовать геолокацию для поиска пропавших детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий правоохранительным органам искать пропавших детей с использованием геолокационных данных. Таким образом, полиция действительно сможет найти похищенного или ушедшего из дому по причине стресса ребенка или подростка - при условии, что с ними остается их мобильный телефон.

Сейчас для поиска детей в экстренном порядке при помощи геолокации необходимо заручиться предварительным решением суда, пояснили в Госдуме. Новые нормы разрешают вести поиск с письменного согласия одного из родителей или законного представителя пропавшего ребенка, а также владельца мобильного телефона. Помимо этого, потребуется мотивированное постановление одного из руководителей правоохранительного органа. Правоохранителям также будет необходимо уведомить в течение 24 часов суд, а в дальнейшем получить его разрешение.

По официальным данным, ежегодно в органы полиции поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей. Так, только за последние пять лет разыскивалось около 40 тыс. несовершеннолетних (из них почти 13,5 тыс. малолетние дети). При этом значительное количество пропавших детей имело при себе мобильные устройства, снабженные системой определения координат. В первые часы и даже дни пользовательское оборудование бывает включенным, что позволяет принять экстренные меры для нахождения ребенка, отмечается в пояснительной записке к проекту.

По инф. rosbalt.ru

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