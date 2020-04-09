Почему машины советской милиции красили в желтый с синим?

Никогда не задумывались, почему в позднесоветские времена патрульные машины ГАИ красили, как правило, базовым желтым цветом с синей полосой?
Оказывается, таким цветовым схемам есть объяснение. В конце 60-х годов специалисты созданного в 1962 году Московского технологического университета (ВНИИТЭ) разработали максимально эффективные цветографические схемы для транспорта муниципальных и экстренных служб, а также аэродромных средств транспорта «Аэрофлота». Одновременно в советской милиции начались масштабные реформы, связанные с назначением министра внутренних дел Николая Щелокова. И руководство силового ведомства поставило задачу повысить заметность и опознаваемость своих патрульных машин.
В результате специалисты ВНИИТЭ совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНмаш) Госстандарта СССР разработали дизайн-проект, в основу которого были положены отечественные и зарубежные исследований в области сигнальности (заметности) и опознаваемости (свойство, способствующее быстрой идентификации).
Отбор цветовых схем проводился с целью обеспечить наибольшую дальность видимости автомобилей на различных фонах и в условиях различного освещения. Кроме того, учитывалось также эмоционально-психологическое воздействие разных сочетаний цветов.
И вот для окраски милицейских машин с 1969 года начали использовать основной лимонно-желтый цвет и дополнительный — синий.
При этом синюю полосу наносили на боковины кузова с учетом конфигурации машин: она могла затрагивать или не затрагивать крышку багажника и заднюю дверь.
«Милиция») наносилось основным цветом (желтым, иногда — белым) с каждой стороны на боковую полосу. Кроме того, для автомобилей ГАИ на крышку багажника наносился синий круг с соответствующей надписью на нем. Кроме того, герб СССР располагался на передних дверях автомобилей ниже синей полосы или наполовину на полосе. У мотоциклов милиции также основным цветом был желтый, а в синий выкрашивали крылья и полосы на коляске.
Интересно, что с наступлением перестройки наработки Московского технологического университета были по сути выброшены на помойку. От узнаваемой на 100% цветографической схема советской милиции отказались под предлогом реформирования системы. Хотя, конечно, приводились и другие причины — от более дешевой белой краски и тренда окрашивать патрульные машины опять-таки в базовый белый цвет (как США).
Как бы то ни было, с 1988 года и по настоящее время официальными цветами автомобилей полиции и ГАИ являются основной белый, бежевый или серебристый и дополнительный голубой. Надписи зависят от принадлежности машины: «Полиция», «Госавтоинспекция» или «ДПС».
С 2004 года использование цветографических схем и специальной раскраски на автомобилях регламентирует ГОСТ Р 50574–2002. И, кстати, покрасить свой автомобиль под машины «силовиков» и другой спецтранспорт будет нарушением закона. Такое самоуправство карается штрафом в размере 5000 рублей для граждан, 20 000 рублей для должностных лиц и 500 000 рублей для юридических лиц.
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