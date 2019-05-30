Пенза: работники "скорой" добились повышения зарплат при помощи "итальянской забастовки"

Работники скорой медпомощи в Пензе пришли к соглашению с работодателем после двух дней «итальянской забастовки». Как сообщил сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал, прошли переговоры с участием и. о. министра здравоохранения Пензенской области.

С понедельника фельдшеры выездных бригад Пензенской областной станции скорой медицинской помощи отказывались от работы в составе неполной бригады , а медбратья и медсестры — от обслуживания вызовов без врача-реаниматолога. Бастующие требовали от властей региона повысить им зарплату, а также увеличить количество реанимационных бригад.

, а медбратья и медсестры — от обслуживания вызовов без врача-реаниматолога. Бастующие требовали от властей региона повысить им зарплату, а также увеличить количество реанимационных бригад. "Итальянская забастовка" — это такой формат борьбы трудящихся за свои права, когда работники начинают исполнять все законы и должностные, производственные инструкции и регламенты буквально, не отступая от них ни на шаг. В результате выявляются все огрехи (и даже преступления, бывает) в организации работ начальством, не обеспечившим должную организацию процесса.

— это такой формат борьбы трудящихся за свои права, когда работники начинают исполнять все законы и должностные, производственные инструкции и регламенты буквально, не отступая от них ни на шаг. В результате выявляются все огрехи (и даже преступления, бывает) в организации работ начальством, не обеспечившим должную организацию процесса. Изначально медики готовились к более долгой борьбе: так, водители намеревались присоединиться к акции спустя две недели после ее начала. В частности, предполагалось, что водители будут отказываться принимать автомобили с неисправностями при выходе на линию.

К сожалению, конфликтные ситуации между медперсоналом и руководством нередки в российском здравоохранении. Это связано, как правило, с "оптимизацией медицины" - когда на зарплате людей экономят при помощи различных формальных ухищрений.

Итоги «итальянской забастовки» профлидер оценил как победу протестующих. «Достигнуто согласие о доплате в 100 процентов от оклада за работу в бригаде с неполным составом медработников. Эта доплата будет начисляться уже с 1 мая. Будут отменены необоснованные дисциплинарные взыскания четырем сотрудникам, выступавшим за свои трудовые права. Принято решение о включении представителей нашего профсоюза в состав комиссии по начислению стимулирующих выплат и вынесению дисциплинарных взысканий. Будет создана рабочая группа по обсуждению других предложений по мерам по повышению зарплаты. Определен срок в две недели, чтобы прийти к соглашениям и изменить систему оплаты труда. Цель деятельности такой рабочей группы определена как создание такой системы оплаты труда, чтобы обеспечить уровень зарплаты среднего медицинского персонала и водителей на уровне 100% от средней по региону на одну ставку», — рассказал Андрей Коновал.

Профлидер уточнил, что, в общем итоге, о решении присоединиться к «итальянке» заявили более двухсот работников «скорой помощи». Однако многие просто не успели в ней поучаствовать из-за сменного графика работы: к соглашениям удалось прийти уже на третий день акции.

По инф. rosbalt.ru

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