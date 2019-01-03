"Пенсионная повышка" стала реальностью 1 января

Основная часть пенсионной реформы, касающаяся повышения пенсионного возраста для россиян, вступила в силу с 1 января 2019 года.

Законом предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчина с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. Также введено понятие "предпенсионер". Закон устанавливают уголовную ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста и увеличивают до 11 тыс. рублей пособие по безработице для таких граждан.

Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.

Добавим, что в этом году индексация пенсий 1 января 2019 года на 7,05% затронет 30,7 млн неработающих россиян пенсионного возраста. Средний размер пенсии составит 15 414 руб.

По инф. rosbalt.ru

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